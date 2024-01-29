Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса

Президент ОСИГ также отметил, что в последнее время все больше россиян бронируют отели за 200 дней до заезда. Это позитивно отражается как на работе отрасли — отельеры могут просчитать загрузку и лучше подготовиться к приему гостей, так и на качестве отдыха — полученные средства вкладывают в обновление номерного фонда и повышение качества предоставляемых услуг.