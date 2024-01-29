Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса

«Крым — самое доступное в России направление по цене, качеству отдыха, соотношению цены и качества, — уверен Волков. — При этом, лучше планировать отдых заранее и пользоваться услугой раннего бронирования».
Эксперт отметил, что россияне часто путешествуют в период максимального спроса. Это логично с точки зрения наличия свободного времени (каникул, праздников), снега или теплого моря, однако бронирование в последний момент может существенно увеличить стоимость размещения. Данный тезис наиболее актуален для регионов, которые являются топовыми, подчеркнул он.
«Сегодня есть доступные цены в любом регионе страны. И если мы говорим о регионах, которые пользуются массовым спросом, — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, то они в высокий сезон имеют очень большую стоимость, иногда на уровне дорогих заграничных курортов, — напомнил Волков. — Поэтому отдых нужно планировать заранее. В этом случае гораздо легче в любом регионе подобрать туристический продукт на любой интерес и кошелек».
Президент ОСИГ также отметил, что в последнее время все больше россиян бронируют отели за 200 дней до заезда. Это позитивно отражается как на работе отрасли — отельеры могут просчитать загрузку и лучше подготовиться к приему гостей, так и на качестве отдыха — полученные средства вкладывают в обновление номерного фонда и повышение качества предоставляемых услуг.
По мнению экспертов, курортный сезон 2024 года в Крыму имеет все шансы превысить показатели прошлого года. В пользу данного тезиса также говорит рост объемов бронирования крымских отелей — наиболее востребованные курортные комплексы уже заявляют о растущем спросе на летние месяцы.