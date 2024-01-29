Омичи на два дня останутся без холодной воды

В ближайшие два дня омский водоканал будет проводить ремонт сетей. Из-за этого 29 и 30 января в некоторых домах города отключат холодную воду.
Так, 29 января, с 11:00 по 23:00 воды не будет по адресам:
- Мира, 59, 51, 51а, 53, 68, 70, 72, 74, 74а, 76, 78;
- Нефтезаводская, 9а;
- 20 Партсъезда, 51а;
- Тварковского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10;
- Андрианова, 22.
Во вторник, 30 января, с 10:00 до 23:00 водоснабжение отключат по адресам:
- проспект Космический, 12, 14, 14Д к.1;
- Индустриальная, 5, 6, 4А, 4Б, 3, 3А, 2, 1, 11 к.1;
- Сенной тупик, 1А, 3, 3А.
На Индустриальной, 3 установят машину с питьевой водой.