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Омичи на два дня останутся без холодной воды

Водоснабжения не будет с 10:00 до 23:00.
Источник: Om1.ru

В ближайшие два дня омский водоканал будет проводить ремонт сетей. Из-за этого 29 и 30 января в некоторых домах города отключат холодную воду.

Так, 29 января, с 11:00 по 23:00 воды не будет по адресам:

  • Мира, 59, 51, 51а, 53, 68, 70, 72, 74, 74а, 76, 78;
  • Нефтезаводская, 9а;
  • 20 Партсъезда, 51а;
  • Тварковского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10;
  • Андрианова, 22.

Во вторник, 30 января, с 10:00 до 23:00 водоснабжение отключат по адресам:

  • проспект Космический, 12, 14, 14Д к.1;
  • Индустриальная, 5, 6, 4А, 4Б, 3, 3А, 2, 1, 11 к.1;
  • Сенной тупик, 1А, 3, 3А.

На Индустриальной, 3 установят машину с питьевой водой.

ЖКХ