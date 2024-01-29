30 января циклон с Атлантики принесёт в Пермский край потепление и снегопад

Во вторник, 30 января под влиянием Северо-Атлантического циклона в Прикамье выпадет небольшой, а днём умеренный снег. В горной части края снегопад будет сильным. В регионе потеплеет. Температура воздуха превысит норму на 6−10°С. Ночью в крае будет −12… −7°С, в Перми около −9°С. Днём градусник термометра окажется на отметках −9… −4°С, в Перми около −6°С.