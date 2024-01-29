30 января циклон с Атлантики принесёт в Пермский край потепление и снегопад

Потепление и небольшой снег ожидается в начале недели в Прикамье, сообщает Пермский гидрометеоцентр.
Небольшие осадки в виде снега ожидаются в понедельник, 29 января. Температура воздуха днем достигнет −10… −5°С на территории края, а в Перми будет около −7°С.
Во вторник, 30 января под влиянием Северо-Атлантического циклона в Прикамье выпадет небольшой, а днём умеренный снег. В горной части края снегопад будет сильным. В регионе потеплеет. Температура воздуха превысит норму на 6−10°С. Ночью в крае будет −12… −7°С, в Перми около −9°С. Днём градусник термометра окажется на отметках −9… −4°С, в Перми около −6°С.
В среду 31 января ожидается небольшой снег. На востоке осадки будут умеренными. Новый циклон принесёт осадки в юго-восточную часть края. На остальной территории региона существенных осадков не будет. Юго-западный ветер будет умеренным. Ночью температура воздуха опустится до −10… −5°С, в Перми около −7°С. Днём будет −6… −1°С, в Перми около −3°С.