Жителям Приморья предлагают бесплатный прокат лыж и коньков

В Приморье для профессиональных спортсменов и любителей зимних активностей открыты лыжные трассы, на территории которых работает бесплатный прокат лыж, а также коньков и палок для скандинавской ходьбы. Здесь устраивают различные мероприятия, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Так, воспользоваться бесплатным прокатом можно на трассе ключ «Резаный» в Дальнегорске, где прошли гонки среди команд трудовых коллективов. В забеге участвовали 35 человек, дистанция у женщин составила два километра, у мужчин — четыре.
В Ледовом дворце в Большом Камне по субботам и воскресеньям организовывают массовые катания, посетители могут взять коньки бесплатно.
В селе Калиновка Спасского района со 2 по 5 февраля пройдут соревнования «Пионерская правда». Здесь же 10 февраля пройдет гонка «Лыжня России». Организуют ее также в Арсеньеве, селе Дмитриевка Черниговского округа, на острове Русский и других трассах в муниципалитетах края.
Кстати, в минувшую субботу, 27 января, на острове Русский губернатор Приморья Олег Кожемяко дал старт традиционным лыжным гонкам, а также сам принял участие в спортивном событии. Жители и гости края преодолевали дистанции в один, два, пять, семь, 11, 16 и 18 километров.
Лыжня на острове Русский работает шесть дней в неделю, кроме понедельника. Для посетителей здесь открыты не только бесплатный прокат, но и пункты обслуживания оборудование, парковка, раздевалки, буфет и туалет.
Кстати, ранее «Комсомолка» писала о том, как во Владивостоке прошла студенческая ночь, которую провели на стадионе «Авангард».