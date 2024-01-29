Жителям Приморья предлагают бесплатный прокат лыж и коньков

Кстати, в минувшую субботу, 27 января, на острове Русский губернатор Приморья Олег Кожемяко дал старт традиционным лыжным гонкам, а также сам принял участие в спортивном событии. Жители и гости края преодолевали дистанции в один, два, пять, семь, 11, 16 и 18 километров.