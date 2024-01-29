Хабаровск выберет своего Почетного гражданина — 2024

В мэрии краевой столицы начался прием документов на выдвижение горожан, достойных, по мнению общественности, присвоения высокого звания «Почетный гражданин города Хабаровска», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Этот титул — признание выдающихся заслуг перед городом, поощрение деятельности во благо краевого центра. Одного кандидата должны выдвинуть не менее 7 организаций.
Для подтверждения выдвижения кандидатов на присвоение звания ходатайствующим организациям необходимо до 29 февраля включительно предоставить определенный перечень документов в администрацию города по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, кабинет 222. Телефон для справок — 41−97−77.
Регалии Почетного гражданина будут вручены накануне Дня города, во время торжественного мероприятия, посвященного 166-летию Хабаровска.
В 2023 году почётное звание было присвоено сразу трём кандидатам. Одним из них стал Григорий Борщеговский — директор кадетской школы № 1 имени Фёдора Фёдоровича Ушакова. Также почётный знак получили Пётр Дубров — космонавт-испытатель отряда научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина — коренной хабаровчанин, внесший весомый вклад в повышение престижа Хабаровска на всероссийском и международном уровнях, и Новруз Мамедов — президент благотворительного фонда «От сердца к сердцу», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Али».