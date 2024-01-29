Хабаровск выберет своего Почетного гражданина — 2024

В 2023 году почётное звание было присвоено сразу трём кандидатам. Одним из них стал Григорий Борщеговский — директор кадетской школы № 1 имени Фёдора Фёдоровича Ушакова. Также почётный знак получили Пётр Дубров — космонавт-испытатель отряда научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина — коренной хабаровчанин, внесший весомый вклад в повышение престижа Хабаровска на всероссийском и международном уровнях, и Новруз Мамедов — президент благотворительного фонда «От сердца к сердцу», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Али».