Туман и гололедица ожидаются в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями и в основном без осадков. Местами ожидается туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха может колебаться от −3 до +3°С.