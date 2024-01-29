Туман и гололедица ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 29 янв — Sputnik. В понедельник местами по Беларуси ожидается туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями и в основном без осадков. Местами ожидается туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха может колебаться от −3 до +3°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.