Какие указатели появились на трассе «Таврида» в Крыму

«В 2023 году изготовлены и установлены 14 знаков туристской навигации на федеральной трассе “Таврида” в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском, Кировском и Ленинском районах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что знаки указывают дорогу к таким объектам, как Ханский дворец в Бахчисарае, армянский монастырь Сурб-Хач в городе Старый Крым, крепость Керчь и галерея имени И. К. Айвазовского в Феодосии.
Также в систему навигации включен туристстко-образовательный кластер «Таврида-Арт».
Еще 145 знаков были изготовлены и переданы муниципалитетам республики для установки, добавили в министерстве. Всего за три года в Крыму установили более 330 знаков туристской навигации, которые позволяют гостям ориентироваться на дорогах по пути к достопримечательностям на полуострове.
Информационные знаки системы навигации в сфере туризма разрабатываются в соответствии с общими требованиями к системе навигации и согласно Национальному стандарту РФ, уточнили в министерстве.
Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков высказал предположение, когда Крым побьет рекорд 2021 года по числу туристов.