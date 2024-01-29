Какие указатели появились на трассе «Таврида» в Крыму

Еще 145 знаков были изготовлены и переданы муниципалитетам республики для установки, добавили в министерстве. Всего за три года в Крыму установили более 330 знаков туристской навигации, которые позволяют гостям ориентироваться на дорогах по пути к достопримечательностям на полуострове.