В Минске живут 17,2 тыс. многодетных семей. В самой большой — 12 детей

— Условно их можно разделить на гарантии для семьи в целом, а также для детей и родителей, — пояснила она. — В частности, многодетные родители имеют налоговые льготы: освобождаются от налогов на землю и недвижимость. Имеют повышенный налоговый вычет на детей по подоходному налогу. Для них снижается на 20% единый налог, если один или оба родителя являются ИП. Предусмотрено возмещение 50% пошлин и налогов, которые нужно уплатить при ввозе на территорию страны автомобиля. В большой семье мама и папа также имеют право на один оплачиваемый свободный от работы день в неделю, получение льготного кредита либо одноразовую субсидию на строительство (покупку, реконструкцию) жилья. Есть и другие льготы.