В Минске живут 17,2 тыс. многодетных семей. В самой большой — 12 детей

— Подавляющее большинство минчан — 14,5 тыс. — воспитывают троих детей, 2,1 тыс. — четверых, 565 семей — пятерых и более, — уточнила О. Василевская. — В самой большой семье — 12 детей, 10 из которых несовершеннолетние. Семья живет в Московском районе. Всего же в столичных многодетных семьях воспитываются 54,9 тыс. детей.
Зампредседателя комитета по труду подчеркнула, что для многодетных семей предусмотрен широкий спектр льгот.
— Условно их можно разделить на гарантии для семьи в целом, а также для детей и родителей, — пояснила она. — В частности, многодетные родители имеют налоговые льготы: освобождаются от налогов на землю и недвижимость. Имеют повышенный налоговый вычет на детей по подоходному налогу. Для них снижается на 20% единый налог, если один или оба родителя являются ИП. Предусмотрено возмещение 50% пошлин и налогов, которые нужно уплатить при ввозе на территорию страны автомобиля. В большой семье мама и папа также имеют право на один оплачиваемый свободный от работы день в неделю, получение льготного кредита либо одноразовую субсидию на строительство (покупку, реконструкцию) жилья. Есть и другие льготы.
О. Василевская также обратила внимание, что детям из многодетных семей предоставляется бесплатное питание в школе. На 50% снижена стоимость оплаты питания в детских садах и учебников в школе. Дважды в год они могут получить бесплатную путевку в лагерь с круглосуточным пребыванием.