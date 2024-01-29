«Стоит в полосатом купальнике»: встреча на трассе поразила приморцев

Встреча на трассе в Надеждинском районе поразила приморцев. Кадрами с места событий поделились в пресс-службе центра «Амурский тигр» (18+).
Как сообщают местные жители, ни дня у них не обходится без тигра. Удивительный момент, как красавец-тигр провожает взглядом машины, запечатлели на видео и опубликовали в местных пабликах.
«Стоит себе такой, в полосатом купальнике…», «Так и хотелось подойти ближе», «Такой милый и красивый, кушать хочет», — рассказывают свидетели.
И хотя это зрелище поражает воображение, важно помнить, что амурские тигры являются уязвимым видом и находятся под угрозой исчезновения. Поэтому защита и сохранение их природной среды остаются приоритетной задачей для сохранения этой удивительной породы.