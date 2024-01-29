Режим ЧС ввели в семи поселениях Темрюкского района Краснодарского края

Ремонтные работы на магистральном трубопроводе продлятся до 29 января включительно. Администрация района организовала подвоз воды жителям. Детские сады 29 января работать не будут. Школьники перейдут в режим дистанционного обучения. Федор Бабенков заявил, что в его доме также нет воды с вечера 25 января. Жители уже получили больше 240 тысяч литров воды.