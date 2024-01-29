Режим ЧС ввели в семи поселениях Темрюкского района Краснодарского края

Из-за ограничения воды режим ЧС введен на территории семи поселений — Вышестеблиевского, Новотаманского, Таманского, Сенного, Ахтанизовского, Запорожского и Фонталовского.
Об этом 28 января в социальных сетях сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.
Ремонтные работы на магистральном трубопроводе продлятся до 29 января включительно. Администрация района организовала подвоз воды жителям. Детские сады 29 января работать не будут. Школьники перейдут в режим дистанционного обучения. Федор Бабенков заявил, что в его доме также нет воды с вечера 25 января. Жители уже получили больше 240 тысяч литров воды.
Напомним, в Сочи жители 40 улиц почти на сутки остались без воды из-за крупной аварии. Прорвался магистральный водовод в районе Курортного проспекта в Хостинском районе.