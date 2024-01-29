Становится все изощреннее: месть «паркушникам» набирает обороты во Владивостоке

Жители Патрокла отметили в соцсетях, что с каждым разом борцы с неправильной парковкой становятся все изощреннее. В новых медиа появились фотографии машины с камнями на капоте — металл вмялся, подробности сообщат «Комсомольская правда — Владивосток».
Пользователи соцсетей поддержали «мстителей» в полушутливой манере, отметив, что, вероятно, камнями они как бы придавили автомобиль, защищая его от сильного ветра.
Владелец транспортного средства припарковал его прямо на месте для маломобильных граждан, ничего не стесняясь. На капот положили сразу семь валунов, из-за чего образовались вмятины. При этом авто выглядело побитым.
Ранее «КП» писала о народном мстителе, который по ночам ищет неправильно припаркованные машины и преподает уроки их хозяевам.