Цикличный подъём. Специалисты объяснили, почему омичи стали болеть коклюшем

Отметим, что заболеваемость коклюшем значительно выросла по все стране. Так, за 10 месяцев 2023 года в России было выявлено 27 800 случаев заражения коклюшем, в то время как за весь 2022 год случаев было 3 100, а за 2021 год — 1 100. Отметим, что по России предыдущая вспышка также пришлась на 2019 год. Тогда по стране было выявлено 14 400 случаев коклюша.