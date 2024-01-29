Цикличный подъём. Специалисты объяснили, почему омичи стали болеть коклюшем

За 2023 год в Омской области было выявлено 367 случаев заражения коклюшем, рассказали в региональном Роспотребнадзоре порталу Om1.ru. В подавляющем большинстве случаев болели дети — 97,3%, а это 357 человек. Среди взрослых коклюшем заразились только 10 человек (2,7%). Последний подтверждённый случай был зарегистрирован в декабре 2023 года.
Специалисты объясняют, что для коклюша характеры цикличные подъёмы заболеваемости каждые 3−5 лет. Последний такой подъём на территории Омской области был зарегистрирован в 2018—2019 годах. Тогда было выявлено 156 и 177 случаев соответственно.
Отметим, что заболеваемость коклюшем значительно выросла по все стране. Так, за 10 месяцев 2023 года в России было выявлено 27 800 случаев заражения коклюшем, в то время как за весь 2022 год случаев было 3 100, а за 2021 год — 1 100. Отметим, что по России предыдущая вспышка также пришлась на 2019 год. Тогда по стране было выявлено 14 400 случаев коклюша.
В федеральном Роспотребнадзоре отмечают, что ситуация обостряется из-за накопления людей, не имеющих иммунитета к коклюшу. Растёт число детей, родители которых сознательно отказываются от вакцинации. Ещё одна причина распространения коклюша — активная миграция населения.
При этом ситуация с коклюшем на территории страны остается контролируемой.