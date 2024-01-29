Цены на билеты в Приморский океанариум изменятся и многих удивят

В Приморском океанариуме с 1 февраля изменится стоимость билетов по некоторым тарифам. И для большинства посетителей, это приятная новость — цены меняются в сторону уменьшения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) организации.
В частности, изменения коснутся входных билетов по тарифу «Экспозиция + дельфинарий». Если сейчас билет для взрослого при посещении демонстрации навыков морских млекопитающих в пятницу, субботу или воскресенье стоит 1600 рублей, то со следующего месяца цена снизится до 1500 рублей. Выгоднее станет и посещение с детьми, стоимость детских билетов составит 750 рублей вместо прежних 800 рублей.
«Вместе с тем, если посетители хотят выбрать места на аквастадионе с более удобным обзором арены, то их стоимость будет варьироваться в зависимости от расположения места по отношению к центру», — рассказали в организации.
Так, цена по тарифу «Взрослый» может составлять до 2300 рублей, а по тарифам «Детский» (с 5 до 14 лет) и «Социальный» — до 1150 рублей.
«По многочисленным просьбам посетителей мы сделали дифференцированные тарифы, в зависимости от места в зале и обзора арены», — сообщили в Приморском океанариуме.
Льготные категории граждан, как и прежде, смогут посещать экспозиции и дельфинарий бесплатно.
Пока билеты в океанариум можно приобрести только в кассах, по техническим причинам онлайн продажи недоступны, предположительно до первой половины февраля.
«Сейчас идёт перенастройка системы в связи с изменением банка для безналичной оплаты», — рассказали специалисты.