Сколько хотят получать водители общественного транспорта в Крыму

Гость эфира отметил, что основная причина дефицита водителей автобусов в Крыму — это уровень заработных плат и условий труда — «работать приходится много, а зарплата низкая».
Анализ рынка показал, что водитель хочет получать не менее 80 тысяч рублей, лучше 100 тысяч рублей, некоторые запрашивают даже 150 тысяч рублей.
По словам президента региональной ассоциации автомобильных перевозчиков, компании не могут обеспечить такого уровня оклады сотрудникам, так как выручка от перевозок не покрыла бы даже фонд заработной платы и затраты на топливо.
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Эксперт пояснил, что для соблюдения режима труда и отдыха на каждом автобусе должно быть три водителя. Однако требование о восьмичасовом рабочем дне соблюдают в основном только госпредприятия, в частных водители работают по 10 часов в день, иногда с переработками. Поэтому средств, чтобы выплачивать водителям по 80−100 тысяч у компаний просто нет, добавил он.
Возникший дисбаланс перевозчики стараются сглаживать за счет других инструментов — повышения престижности профессии, предоставления дополнительных преференций и льгот сотрудникам со стороны предприятий.
На днях глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками. Он также заявлял, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.