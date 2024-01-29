Сколько хотят получать водители общественного транспорта в Крыму

Эксперт пояснил, что для соблюдения режима труда и отдыха на каждом автобусе должно быть три водителя. Однако требование о восьмичасовом рабочем дне соблюдают в основном только госпредприятия, в частных водители работают по 10 часов в день, иногда с переработками. Поэтому средств, чтобы выплачивать водителям по 80−100 тысяч у компаний просто нет, добавил он.