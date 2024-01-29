В Красноярске на Торгашинском месторождении 29 января идут взрывные работы

В Красноярске 29 января проводят взрывные работы на «Торгашинском» месторождении. Об этом рассказали в мэрии.
Взрывные работы будут проведены с 12 до 17 часов. Радиус опасной зоны — 550 метров.
В ГУ по ГО, ЧС и пожарной безопасности напоминают о значении звуковых сигналов в зоне проведения работ:
первый сигнал «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — подается при вводе опасной зоны;
второй сигнал «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — по этому сигналу проводится взрыв;
третий сигнал «отбой» — три коротких сигнала сиреной — означает окончание взрывных работ.
Ранее сообщалось о том, что ночью на предприятии в Красноярском крае погиб рабочий. Он угодил вглубь конвейера. Прокуратура проводит проверку.