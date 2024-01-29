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На новой рабочей неделе в Ростове выпадет снег

Актуальный прогноз с 29 января по 2 февраля сообщили синоптики Гидрометцентра.
Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 87% 751 мм рт. ст. +7°
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростове на новой рабочей неделе выпадет снег.

В понедельник температура воздуха достигнет −1 градуса. К вечеру похолодает до −4 градусов.

На следующий день столбики термометров сохранятся в пределах −1 градусов днем и −4 градусов ночью.

В среду температура воздуха прогреется до +0 градусов. К вечеру похолодает до −2 градусов.

В четверг погода не изменится. Температура воздуха днем поднимется до +2 градусов, а вечером опустится до 0 градусов.

В конце недели ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днем температура воздуха прогреется до +2 градусов. Вечером похолодает до −1 градуса.