На новой рабочей неделе в Ростове выпадет снег

В Ростове на новой рабочей неделе выпадет снег.
В понедельник температура воздуха достигнет −1 градуса. К вечеру похолодает до −4 градусов.
На следующий день столбики термометров сохранятся в пределах −1 градусов днем и −4 градусов ночью.
В среду температура воздуха прогреется до +0 градусов. К вечеру похолодает до −2 градусов.
В четверг погода не изменится. Температура воздуха днем поднимется до +2 градусов, а вечером опустится до 0 градусов.
В конце недели ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днем температура воздуха прогреется до +2 градусов. Вечером похолодает до −1 градуса.