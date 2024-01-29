Деньги ушли на вип-ЖК? В посёлке многодетных под Иркутском 5 лет ждут дорогу

«А ведь средства могли бы остаться в Ушаковском муниципальном образовании, тем более что есть социально значимая дорога в наш микрорайон с готовой проектной документацией», — сетует Алла Андреева. Пока же дорога в Еловом так и осталась мечтой. Но возможность воплотить её в жизнь, хоть и призрачная, всё-таки есть. Как рассказали «АиФ в ВС» в Минтрансе региона, администрация Ушаковского МО может подать заявку на участие в повторном отборе проектов строительства дорог. Деньги на Еловый могут выделить, если в областном бюджете появятся дополнительные средства.