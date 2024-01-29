Деньги ушли на вип-ЖК? В посёлке многодетных под Иркутском 5 лет ждут дорогу

Жители микрорайона Еловый под Иркутском, который возник как посёлок многодетных семей, годами не могут добиться, чтобы на главной улице появились асфальт, тротуар и освещение. Особенно людей возмущает, что на строительство дороги в соседнем жилом комплексе вип-класса деньги в бюджете нашлись. Подробности в материале irk.aif.ru.
Дошли до главы региона
«Еловый — это около 350 домов, ещё более сотни строится, — говорит местная жительница Алла Андреева. — С 2019 года мы входим в состав муниципального образования Ушаковское».
Пять лет жители обивают пороги чиновничьих кабинетов, чтобы добиться появления на главной улице асфальта. Сейчас это два километра грунтовой дороги, которая находится в «убитом» состоянии. Водители школьных автобусы неохотно заезжают в микрорайон. Руководители учебных заведений шлют чиновникам письма: «Сделайте уже дорогу! Она представляет опасность для детей». Бывало, что водитель отказывался заехать за детьми, так как не сможет развернуться. У администрации Ушаковского МО ответ один: денег на дорогу нет.
Жители дошли до областных властей: в 2020 году обращались к губернатору, не раз встречались с представителями регионального Минтранса. В 2022-м дело, казалось, сдвинулось с мёртвой точки: местные власти выделили средства на проект, который был разработан и успешно прошёл государственную экспертизу. Но дальше бумаги дело не пошло. «Изначальная стоимость дороги была слишком высокой, в областном министерстве транспорта нам предложили за свой счёт нанять специалиста, который удешевит проект, — рассказывает жительница микрорайона Наталья Попова. — Деньги мы собрали, проект удешевили».
В результате стоимость дороги снизилась на 40% — до 132,5 млн рублей. Но денег как не было, так и нет.
Пусть следователи разбираются
Как подозревают жители Елового, деньги муниципалитет всё-таки «выбил», но на строительство другой дороги — в соседнем элитном жилом комплексе «Датский квартал». «АиФ в ВС» обратились с вопросом в администрацию Ушаковского МО: так ли это? В ответ получили отписку, в содержании которой, по мнению редакции, даже смысла нет.
Сложившаяся ситуация насторожила жителей Елового. Наталья Попова решила проверить подозрения и написала заявление в Следственный комитет.
«Пусть разберутся!»— говорит она.
Вопросы к контракту на строительство дороги в "Датском квартале’также появились у антимонопольной службы и службы государственного финансового контроля региона. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о госзакупках. Всё закончилось тем, что контракт на строительство дороги в элитном жилом комплексе расторгли, деньги вернулись в областной бюджет.
«А ведь средства могли бы остаться в Ушаковском муниципальном образовании, тем более что есть социально значимая дорога в наш микрорайон с готовой проектной документацией», — сетует Алла Андреева. Пока же дорога в Еловом так и осталась мечтой. Но возможность воплотить её в жизнь, хоть и призрачная, всё-таки есть. Как рассказали «АиФ в ВС» в Минтрансе региона, администрация Ушаковского МО может подать заявку на участие в повторном отборе проектов строительства дорог. Деньги на Еловый могут выделить, если в областном бюджете появятся дополнительные средства.
КСТАТИ
В прошлом году Минтранс области рассмотрел 107 заявок от муниципалитетов на финансирование проектов строительства и реконструкции автодорог местного значения, из них 68, в том числе проект по Еловому, отбор прошли. Но в связи с нехваткой денег в бюджете, не все они будут реализованы.