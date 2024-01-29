Дома рядом с рушащейся пятиэтажкой на Нариманова остались без отопления

— Сидим без отопления уже сутки. У нас дом по улице Нагибина, 47, — пожаловался корреспонденту 161.RU ростовчанин Александр. — Мы звонили в службу 112, они нам сказали, что отключены от отопления 25 домов. Нам сказали, что вчера был порыв на Башкирской. Его вроде починили. Половину котельных включили, а половину нет, — сообщил ТГ-канал 161.ru.