Дома рядом с рушащейся пятиэтажкой на Нариманова остались без отопления

Более десятка жилых домов в районе «Горизонта» остаются без отопления с 27 января. Отключения с началом обрушения и эвакуацией жильцов находящегося рядом общежития на Нариманова.
Отопление пропало сразу в нескольких домах днем 27 января. Сначала жители связали это с обрушением соседнего дома по улице Нариманова, но позже стало известно, что отключение тепла с этим не связано. Без тепла остаются дома на Нагибина. Криворожской и Нариманова.
— Сидим без отопления уже сутки. У нас дом по улице Нагибина, 47, — пожаловался корреспонденту 161.RU ростовчанин Александр. — Мы звонили в службу 112, они нам сказали, что отключены от отопления 25 домов. Нам сказали, что вчера был порыв на Башкирской. Его вроде починили. Половину котельных включили, а половину нет, — сообщил ТГ-канал 161.ru.