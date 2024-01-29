Стало известно, придут ли морозы в Воронеж на этой неделе

В первой половине новой рабочей недели под влиянием антициклона в Воронеже установится пасмурная погода без существенных осадков с температурами ниже нуля. Тем не менее, к концу будней немного потеплеет, и термометры могут уйти в «плюс». Возможен небольшой мокрый снег. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра в понедельник, 29 января.
Днем в понедельник в областном центре будет облачно с прояснениями, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 3−8 м/сек. Термометры покажут от нуля до 2 градусов мороза. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Во вторник, 30 января, осадков также не ожидается. В светлое время суток ветер может усилиться до 7−12 м/сек. Температура воздуха ночью — от −5 до −7 градусов, днем — от −2 до −4 градусов.
Похожие метеорологические условия ожидаются в областном центре и в последний день января, но в столице Черноземья все же потеплеет на пару градусов. В темное время суток прогнозируют около −3 градусов, а в светлое — от 2 градусов мороза до нуля.
В ночь на четверг, 1 февраля, также ожидается около −3 градусов, но днем, как сообщают синоптики, столбики термометров могу преодолеть нулевую отметку и показать минимальный «плюс». Юго-западный ветер вновь усилится до 7−12 м/сек. Возможен небольшой мокрый снег.
Температуру около нуля прогнозируют и в пятницу, 2 февраля. Вновь вероятен небольшой снег.
В Воронежской области закончилось действие желтого уровня погодной опасности, введенного из-за тумана. По данным прогностической карты для Центрального федерального округа, сейчас установился зеленый уровень — неблагоприятных погодных явлений в ближайшие сутки не ожидается, и дополнительных оповещений о погоде не требуется.