Стало известно, придут ли морозы в Воронеж на этой неделе

В первой половине новой рабочей недели под влиянием антициклона в Воронеже установится пасмурная погода без существенных осадков с температурами ниже нуля. Тем не менее, к концу будней немного потеплеет, и термометры могут уйти в «плюс». Возможен небольшой мокрый снег. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра в понедельник, 29 января.