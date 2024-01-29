В Уфе без холодной воды останутся 23 жилых дома и детсад

Ограничения продлятся с 11:00 до 19:00. В тот же день с 10:30 до 20:30 воду отключат в двух домах на Бессонова, в трех — на проспекте Октября и в здании на Комсомольской.



31 января запланировано отключение воды в четырех домах на Пархоменко и в одном на улице 50-летия Октября. Ограничение продлится с 10:30 до 18:30. В тот же день с 11:00 до 18:00 без воды останутся жилой дом и детсад № 138 на Революционной.



1 февраля воду отключат в пяти домах на проспекте Октября и в здании на улице Правды. В первом случае ограничение продлится с 10:30 до 18:30, во втором — с 11:00 до 19:00.