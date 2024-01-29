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Московский проспект в Воронеже встал в многокилометровой пробке утром 29 января

Виной тому сразу несколько ДТП.

Сегодня, 29 января, в Воронеже движение на Московском проспекте в сторону центра сковала 5-километровая пробка, уверяют Яндекс карты. На проблемном участке произошли несколько аварий. Одна из них — у Центрального автовокзала.

Достаточно медленно транспорт движется по улицам 9 Января, Матросова, Хользунова и 45-й Стрелковой Дивизии. Пробки оцениваются в шесть баллов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, из-за внедрения интеллектуальной транспортной системы сегодня с 10:00 до 13:00 не будет работать светофор на пересечении Московского проспекта и проспекта Труда.