В Татарстане ожидается небольшой снег и туман

По прогнозам Гидрометцентра РТ, 29 января в Татарстане будет наблюдаться умеренное повышение температуры после значительных ночных морозов, достигавших в некоторых районах до −20 градусов по Цельсию. Дневные температуры ожидаются на уровне от −3 до −8 градусов, а в Казани — от −4 до −6 градусов.