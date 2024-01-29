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В Татарстане ожидается небольшой снег и туман

Также ожидается некоторое повышение температурного фона.
Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 87% 751 мм рт. ст. +7°
Источник: Татарстан 24

По прогнозам Гидрометцентра РТ, 29 января в Татарстане будет наблюдаться умеренное повышение температуры после значительных ночных морозов, достигавших в некоторых районах до −20 градусов по Цельсию. Дневные температуры ожидаются на уровне от −3 до −8 градусов, а в Казани — от −4 до −6 градусов.

Небо в регионе будет облачным с прояснениями, в некоторых районах пройдет небольшой снег. В утренние часы, включая столицу республики, в некоторых местах сохранится туман, который опустился ночью.

Жителям региона следует быть осторожными на дорогах, так как прогнозируется образование гололедицы. При этом ожидается юго-западный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Ранее мы писали, что Гидрометцентр РТ выступил с предупреждением о предстоящем ухудшении погодных условий на территории республики. По прогнозам специалистов, ночью 29 января и утром ожидается туман в Казани и в некоторых районах региона.