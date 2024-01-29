В Татарстане ожидается небольшой снег и туман

По прогнозам Гидрометцентра РТ, 29 января в Татарстане будет наблюдаться умеренное повышение температуры после значительных ночных морозов, достигавших в некоторых районах до −20 градусов по Цельсию. Дневные температуры ожидаются на уровне от −3 до −8 градусов, а в Казани — от −4 до −6 градусов.
Небо в регионе будет облачным с прояснениями, в некоторых районах пройдет небольшой снег. В утренние часы, включая столицу республики, в некоторых местах сохранится туман, который опустился ночью.
Жителям региона следует быть осторожными на дорогах, так как прогнозируется образование гололедицы. При этом ожидается юго-западный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Ранее мы писали, что Гидрометцентр РТ выступил с предупреждением о предстоящем ухудшении погодных условий на территории республики. По прогнозам специалистов, ночью 29 января и утром ожидается туман в Казани и в некоторых районах региона.