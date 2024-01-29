Чёрная птица с голубыми яйцами стала зимовать в Петербурге

В последние годы чёрные дрозды (как правило, взрослые самцы) иногда остаются в Петербурге зимовать, хотя основная их часть улетает на зимовку в Западную Европу. Во второй половине января они уже начинают петь: их флейтовые трели можно услышать в парках, скверах и даже во дворах. Чёрный дрозд не только певец (многие считают, что он превосходит соловья), но и превосходный имитатор. Известны случаи, когда дрозд изображал сирену скорой помощи и звонок мобильного телефона.