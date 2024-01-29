Чёрная птица с голубыми яйцами стала зимовать в Петербурге

Чёрных дроздов заметил на Елагином острове биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». По его словам, эти птицы постепенно становятся городскими.
В последние годы чёрные дрозды (как правило, взрослые самцы) иногда остаются в Петербурге зимовать, хотя основная их часть улетает на зимовку в Западную Европу. Во второй половине января они уже начинают петь: их флейтовые трели можно услышать в парках, скверах и даже во дворах. Чёрный дрозд не только певец (многие считают, что он превосходит соловья), но и превосходный имитатор. Известны случаи, когда дрозд изображал сирену скорой помощи и звонок мобильного телефона.
Чёрные дрозды успешно гнездятся в Петербурге. Это моногамные птицы: как правило, образуют пары на всю жизнь. Самцы — чёрные с жёлтым клювом и жёлтой обводкой вокруг глаз, самки — неприметные бурые. Кроме чёрного дрозда в Петербурге можно встретить ещё четыре вида дроздов: дрозда-белобровика, дрозда дерябу, певчего дрозда и дрозда рябинника. К началу мая самка дрозда откладывает от трёх до семи яиц редкого голубого цвета.