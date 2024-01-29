«Яичная вакханалия» на Кубани скоро закончится благодаря миллиону яиц из Турции

Вес партии составил 51,9 тонны = это 885 600 штук. Продукция турецкого предприятия поступила в адрес грузополучателя из Краснодарского края.
В рамках досмотра инспекторы проверили документы, сверили маркировкуна упаковке, отобрали пробы.
По результатам проверки было принято решение о разрешении ввоза для дальнейшей реализации на территории России.
Эта новость обсуждается в кубанских пабликах. Жители региона надеются, что в ближайшее время цены на этот продукт упадут. Цена на яйца резко взлетела перед новым годом, затем цены немного упали. Однако в последнее время, отмечают кубанцы, яйца снова начали расти в цене.
Как ранее сообщалось, в декабре 2023 года Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, во время прямой линии вопрос Владимиру Путину по поводу цен на яйца задала пенсионерка из Краснодара.
— У нас яйцо десяток от 180 до 220 рублей. Где и когда были такие цены? Владимир Владимирович, наведите порядок, пожалейте пенсионеров, — обратилась к главе государства кубанская пенсионерка.
Глава государства прокомментировал ситуацию, отметив, что власти РФ вовремя не открыли импорт яиц, сейчас решение принято.
— Спрос увеличился, а рост объемов производства нет. Также не был отрегулирован и открыт импорт. Ситуация будет улучшаться. Сейчас из Турции предлагают поставки дополнительные, из Белоруссии. Две недели назад разговаривали об этом с Минсельхозом, — сказал Путин.