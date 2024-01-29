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«Яичная вакханалия» на Кубани скоро закончится благодаря миллиону яиц из Турции

Накануне в порту Новороссийска инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора провели досмотр партии куриных яиц из Турции — об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.
«Яичная вакханалия» на Кубани скоро закончится благодаря миллиону яиц из Турции
Источник: Пресс-служба Россельхознадзора РФ

Вес партии составил 51,9 тонны = это 885 600 штук. Продукция турецкого предприятия поступила в адрес грузополучателя из Краснодарского края.

В рамках досмотра инспекторы проверили документы, сверили маркировкуна упаковке, отобрали пробы.

По результатам проверки было принято решение о разрешении ввоза для дальнейшей реализации на территории России.

Эта новость обсуждается в кубанских пабликах. Жители региона надеются, что в ближайшее время цены на этот продукт упадут. Цена на яйца резко взлетела перед новым годом, затем цены немного упали. Однако в последнее время, отмечают кубанцы, яйца снова начали расти в цене.

Как ранее сообщалось, в декабре 2023 года Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, во время прямой линии вопрос Владимиру Путину по поводу цен на яйца задала пенсионерка из Краснодара.

— У нас яйцо десяток от 180 до 220 рублей. Где и когда были такие цены? Владимир Владимирович, наведите порядок, пожалейте пенсионеров, — обратилась к главе государства кубанская пенсионерка.

Глава государства прокомментировал ситуацию, отметив, что власти РФ вовремя не открыли импорт яиц, сейчас решение принято.

— Спрос увеличился, а рост объемов производства нет. Также не был отрегулирован и открыт импорт. Ситуация будет улучшаться. Сейчас из Турции предлагают поставки дополнительные, из Белоруссии. Две недели назад разговаривали об этом с Минсельхозом, — сказал Путин.