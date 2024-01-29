«Яичная вакханалия» на Кубани скоро закончится благодаря миллиону яиц из Турции

Эта новость обсуждается в кубанских пабликах. Жители региона надеются, что в ближайшее время цены на этот продукт упадут. Цена на яйца резко взлетела перед новым годом, затем цены немного упали. Однако в последнее время, отмечают кубанцы, яйца снова начали расти в цене.