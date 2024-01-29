В Омске восстановили работу табло во всех 145 тёплых остановках

В Омске восстановили работу всех информационных табло на тёплых остановках — всего их в городе 145. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.
Глава Омска отметил, что ему неоднократно поступали жалобы, что мониторы, по которым можно отлеживать общественный транспорт в ТОКах не работают. Сейчас работа всех подобных табло восстановлена, отчитался мэр, на них можно увидеть текущее время и время прибытия транспорта необходимого маршрута.
Кроме того, Шелест напомнил, что для тех, кто предпочитает пользоваться мобильными сервисами, существуют сайты для отслеживания транспорта, в том числе и муниципальный «BUS-55».