В Омске восстановили работу табло во всех 145 тёплых остановках

Глава Омска отметил, что ему неоднократно поступали жалобы, что мониторы, по которым можно отлеживать общественный транспорт в ТОКах не работают. Сейчас работа всех подобных табло восстановлена, отчитался мэр, на них можно увидеть текущее время и время прибытия транспорта необходимого маршрута.