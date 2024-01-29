Синоптики рассказали о погоде в январе и феврале в Волгограде и области

Температурные качели опустятся вниз в последние дни января в Волгоградской области. По данным специалистов ЦГМС, в ночь на вторник в регионе похолодает до −8…-13º, при прояснении до −18º. В Волгограде при этом ночью будет не ниже −9…-11º, на дорогах сохранится гололедица.
В ночь на 31 января в некоторых районах ожидается небольшой снег, в областной столице — без существенных осадков. Ветер не поднимется больше 6−11 м/с, температура не опустится на территории области ниже −2…-7º.
По прогнозам специалистов центра «Фобос», февраль ожидается относительно теплый — на 2−3° выше нормы, а снега в последний месяц зимы будет в 1,5 раза больше климатической нормы. Ранее жители Волгограда и Урюпинска поделились, что стаи диких уток облюбовали здесь пруд и озеро.