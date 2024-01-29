Синоптики рассказали о погоде в январе и феврале в Волгограде и области

Температурные качели опустятся вниз в последние дни января в Волгоградской области. По данным специалистов ЦГМС, в ночь на вторник в регионе похолодает до −8…-13º, при прояснении до −18º. В Волгограде при этом ночью будет не ниже −9…-11º, на дорогах сохранится гололедица.