Гортранс Владивостока раскрыл подробности реконструкции «Второреченской развязки»

В управлении транспорта Владивостока раскрыли некоторые подробности реконструкции одного из самых загруженных транспортных узлов города — развязки в районе Второй речки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) профильного подразделения городской администрации.
Как сообщает специалисты на t.me/gortrans_vl, реконструкция развязки на улице Русская — проспект 100-летия Владивостока, будет состоять из 8 частей. Они будут включать в себя переустройство сетей ливневой канализации и системы освещения.
Работы выполнит московская компания ООО «Региональная строительная компания», контракт с ней заключен в декабре 2023 года. Срок завершения реконструкции — октябрь 2024 года.
Помимо изменения схемы движения подрядчик построит и реконструирует сети наружного освещения, ливневые канализации, тепловые сети, пешеходные тротуары, обустроит остановки общественного транспорта, обеспечит перекресток светофорами.