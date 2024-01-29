В Кузбассе испытают экологическую печь без вредных выбросов

«Я рад, что приехал к вам и что мою разработку поддержали в Кузбассе. Старался, чтобы моя печь была недорогой и несложной в эксплуатации. Уверен, что она пригодится владельцам дворовых хозяйств и частных домов», — сказал изобретатель Сергей Дамдын.