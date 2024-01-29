В Кузбассе испытают экологическую печь без вредных выбросов

Как сообщает правительство Кузбасса, в регионе проведут испытания печи без вредных выбросов. Её создал доцент инженерно-технического факультета ТувГУ, кандидат технических наук Сергей Дамдын.
«Я рад, что приехал к вам и что мою разработку поддержали в Кузбассе. Старался, чтобы моя печь была недорогой и несложной в эксплуатации. Уверен, что она пригодится владельцам дворовых хозяйств и частных домов», — сказал изобретатель Сергей Дамдын.
Учёный работал над проектом много лет и получил несколько патентов. Котёл обогревает помещения при небольших объёмах загрузки угля, а принцип высокотемпературного горения предполагает практически отсутствие сажи.
Сейчас идут эксперименты на площадке Кузбасской энергосетевой компании, после чего власти поймут, целесообразен ли серийный выпуск. Они надеются, что инновации решат проблему выброса дымовых газов в атмосферу и снизят расход угля.
Также мы рассказывали, что для улучшения экологической обстановки в регионе создадут карбоновый полигон. Он позволит в том числе снизить объём парниковых газов.