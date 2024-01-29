В Воронеже продолжают возникать проблемы с оплатой проезда в автобусах

В понедельник, 29 января, в Воронеже могут возникать проблемы с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом горожан предупредил руководитель управления транспорта Максим Захаров. Работы по восстановлению сервисов билетной системы ООО «СберТройка» продолжаются с субботы, 27 января.