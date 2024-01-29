Кладбище среди высоток: жители улицы Демьяна Бедного добиваются отмены застройки вокруг братской могилы в Хабаровске

Вокруг братской могилы до недавнего времени был небольшой лес и озеро с утками, где любили гулять жители всего района. Но в 2022 году большую часть деревьев здесь вырубили, а чуть дальше, возле водоема, начали возводить новый ЖК. Местные тогда возмутились происходящему, ведь с ними расчистку и застройку территории никто не согласовывал. Спустя время работы возле захоронения остановились. Казалось, накал вокруг этой темы стих. Но затишье было недолгим. В начале 2024 года история всплыла снова, но теперь вместо пары домов в районе хотят отстроить целый квартал.