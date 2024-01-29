Кладбище среди высоток: жители улицы Демьяна Бедного добиваются отмены застройки вокруг братской могилы в Хабаровске

Жители улицы Демьяна Бедного в Хабаровске обеспокоены судьбой одного из важнейших исторических памятников города — братской могилы Ф. А. Балицкого, учителя Наумова и 18 неизвестных артиллеристов. Несколько лет назад территорию вокруг захоронения начали расчищать от деревьев, готовя ее под большую стройку. На месте пустыря, окружающего мемориал, должны были появиться две многоэтажки, но позже планы изменились. Теперь же некогда любимое жителями место отдыха может превратиться в настоящий «муравейник». Здесь хотят возвести целый район, но люди считают, что стройка «на костях» просто недопустима.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Братская могила — объект культурного наследия Хабаровского края. В начале 20 века здесь было небольшое слободское кладбище. В апреле 1920 года на нем похоронили погибших при мятеже японской армии артиллеристов, учителя И. Т. Наумова и учащегося Хабаровского среднетехнического железнодорожного училища Ф. А. Балицкого. В марте 1932 года кладбище было закрыто большевиками. Сейчас же о его прошлом напоминают только два надгробия: бетонная стела в виде факела и обелиск из трех гранитных блоков.
Вокруг братской могилы до недавнего времени был небольшой лес и озеро с утками, где любили гулять жители всего района. Но в 2022 году большую часть деревьев здесь вырубили, а чуть дальше, возле водоема, начали возводить новый ЖК. Местные тогда возмутились происходящему, ведь с ними расчистку и застройку территории никто не согласовывал. Спустя время работы возле захоронения остановились. Казалось, накал вокруг этой темы стих. Но затишье было недолгим. В начале 2024 года история всплыла снова, но теперь вместо пары домов в районе хотят отстроить целый квартал.
«ВОЗРАЖЕНИЙ НЕТ, СОГЛАСОВАНО»
12 октября 2023 года администрация Хабаровска приняла постановление № 4006, утвердив планировку территории в границах улиц Демьяна Бедного — Большой — Лазо. Решение вынесли по результатам публичных слушаний, участниками которых должны были стать местные жители. Вот только люди и слыхом не слыхали ни о планах застроить территорию, ни о предстоящих публичных слушаниях.
— Мы хотим отменить решение администрации. На наш взгляд нарушены требования закона о проведении слушаний. На нашей территории не проводилось извещение, как того требует градостроительный кодекс. Администрация известила людей только на сайте и в газете, но на месте информирование не проводилось. По закону и решению городской думы от 28 июня 2018 года № 850 они обязаны были развесить листовки в местах массового скопления людей на территории, которая является объектом слушаний, — рассказывает Алексей, местный житель.
Постановление администрации вызвало шквал критики. Люди оказались категорически против плотной застройки района. Теперь они намерены добиваться повторных слушаний. И для этого у них есть несколько причин.
МОГИЛА ВО ДВОРЕ
На месте будущей стройки проводилась историко-культурная экспертиза. Специалисты определили две охранные зоны вокруг братской могилы, которые запрещают строительство каких-либо капитальных сооружений. Первая ограничивает непосредственно само захоронение, а вторая охватывает близлежащую территорию.
Результаты этой экспертизы учли при проектировании нового района. По плану, дома будут располагаться вокруг братской могилы, а сам мемориальный комплекс приведут в порядок, обустроив здесь небольшой сквер. Но местные жители не согласны с таким решением.
— В проекте предусмотрено строительство девяти высотных домов в непосредственной близости к захоронению. То есть это будет буквально могила во дворе. Там по закону вообще запрещено производить какие-либо работы. Территория вся в оврагах. Непонятно, как они вообще что-то будут строить без демонтажа самого памятника, — говорит Алексей.
ЖИЗНЬ В «МУРАВЕЙНИКЕ»
Соседство с захоронениями — не единственное, что беспокоит людей. Они боятся, что новый квартал попросту не выдержит нагрузки.
— На таком узком участке земли хотят построить 15 домов, досуговый центр и административные здания. Это огромное количество автомобилей и людей. Мы посчитали, что после строительства здесь появится около 500 машин, и это только из расчета одного авто на три квартиры. Там уже и сегодня выехать на Демьяна Бедного невозможно. Что утром, что вечером страшные пробки. А будет еще хуже, ведь дорожную инфраструктуру никто модернизировать не планирует.
Проблема с загруженностью дорог актуальна для всего города, но на Демьяна Бедного она стоит особенно остро. Недавно улицу расширили до четырех полос, но это не помогло избавиться от пробок. Поэтому волнение жителей в этом вопросе кажутся вполне обоснованными.
НАДЕЖДА НА ЗАКОН
Несогласные с решением администрации, жители попытались заручиться поддержкой прокуратуры. В обращении они указали на нарушения, которые по их мнению допустили сотрудники мэрии при объявлении публичных слушаний. Но надежды не оправдались. В прокуратуре не нашли нарушений в действиях мэрии.
— Оповещение было опубликовано на официальном сайте администрации города за восемь дней до проведения собрания <…>, размещено на информационном экране на здании департамента архитектуры, строительства и землепользования на Дикопольцева, 17. Для размещения в местах массового скопления жителей информация направлялась в комитет по управлению Железнодорожным округом Хабаровска. Комитет разместил оповещение в здании на щитовой конструкции. Таким образом, администрацией города обеспечены все предусмотренные законодательством возможности для ознакомления с документацией, подачи замечаний и предложений. <…> Учитывая изложенное, оснований для принятия мер реагирования не имеется, — говорится в ответе прокуратуры.
НЕ ОПУСКАЯ РУКИ
По словам Алексея, многие местные жители готовы добиваться отмены стройки. И раз с прокуратурой дело не сложилось, они намерены идти дальше. Люди уже обратились за поддержкой в общество охраны памятников и в краевое отделение общества ветеранов труда, где им пообещали оказать посильную помощь. Также жители намерены привлечь внимание представителей церкви, чтобы они прокомментировали происходящее. По мнению хабаровчан, строительство вблизи братской могилы — ничто иное, как кощунство.
— Это настоящее захоронение, там люди внизу. По сути, это кладбище, где должно быть тихо и спокойно, но никак не куча машин и жилые дома вокруг, — говорит Алексей.
Активисты планируют подключить к делу и общественные организации. Кроме того, жители намерены обратиться в Генеральную прокуратуру и суд.
В качестве альтернативы новому кварталу местные видят большой парк. По словам жителей, такое решение позволило бы не только создать пространство для отдыха, которого попросту нет поблизости, но и отдать дань уважения тем, кто больше сотни лет назад был похоронен в братской могиле.