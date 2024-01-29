Двое детей выпали из машины во время движения по кольцу в Красноярске (видео)

По счастливому стечению обстоятельств они не пострадали.
Все случилось накануне на кольце улиц Тотмина — Попова и попало на камеру уличного наблюдения. Видео появилось в сети. На кадрах запечатлено, как из движущегося белого ВАЗа на проезжую часть вываливаются двое детей. В этот момент поток транспорта на перекрестке на несколько секунд остановился, водитель вышел из машины, помог маленьким пассажирам сесть обратно в салон и уехал.
Полицейские выяснили, что за рулем авто находился 45-летний мужчина. Он пояснил, что в момент происшествия пытался следить за дорогой и отвлекался на капризничающего на переднем пассажирском сиденье годовалого ребенка. В итоге мужчина не заметил, как двое других детей, игравших на заднем сиденье, отстегнули ремни автокресел и на повороте открыли дверь.
Водителя оштрафовали на 3 тысячи рублей за нарушение требований ПДД при перевозке детей и провели с ним профилактическую беседу о необходимости постоянного контроля за несовершеннолетними в машине.