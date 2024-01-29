Двое детей выпали из машины во время движения по кольцу в Красноярске (видео)

Все случилось накануне на кольце улиц Тотмина — Попова и попало на камеру уличного наблюдения. Видео появилось в сети. На кадрах запечатлено, как из движущегося белого ВАЗа на проезжую часть вываливаются двое детей. В этот момент поток транспорта на перекрестке на несколько секунд остановился, водитель вышел из машины, помог маленьким пассажирам сесть обратно в салон и уехал.