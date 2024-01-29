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На Молдову надвигаются морозы, появится лед на реках и озерах, но он будет тонким: гидрологи предупредили население об опасности

Гидрологи сообщили о ледяных образованиях, которые могут быть опасны для людей.
Сейчас в Ричмонде: +7° 6 м/с 81% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы распространил предупреждение, действительное на ближайшие дни, об опасности ледяных образованиях, образовавшихся в водоемах после ночных морозов.

По сообщению гидрологов, в связи с прогнозируемым температурным режимом с 27 января по 1 февраля возобновится процесс ледообразования на реке Прут, малых реках и озерах страны — ледостав и заберег.

«Лед будет тонким, есть риск, что он сломается. Предупреждаем, что нахождение на льду и выход на замерзшую гладь водоема может иметь серьезные последствия», — отметили в Гидрометеослужбе.

В ближайшие дни температура воздуха ночью будет опускаться до минус 9 градусов.