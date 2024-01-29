Дайте воды! В Красноярском крае по приказу чиновницы отключили водопровод

«Постоянно присылали отписки. Однажды пришёл ответ, что в деревне водопровода никогда не было. Хотя, когда люди оформляли дома в собственность, в документах было написано, что он есть. Они же не сами писали, а БТИ. Потом чиновники сказали: “Хотите быть с водой, бурите скважины”. Стоимость одной обойдётся минимум в 200 тыс. рублей. У меня таких денег нет, у многих пенсионеров тоже. Люди готовы установить счётчики и оплачивать потребление воды, пусть она и техническая», — говорит Кавыршина.