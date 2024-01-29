Дайте воды! В Красноярском крае по приказу чиновницы отключили водопровод

Полтора года краны, установленные в домах деревни Лопатино Красноярского края, стоят сухими. Кто-то из жителей пробивает индивидуальные скважины, пенсионерам это не по карману. Водокачка, которая централизованно подавала воду в дома, обесточена. Теперь людям приходится таскать воду вёдрами из старых колодцев, которых на деревню всего три. Корреспондент krsk.aif.ru разбирался в причинах.
Бурите скважины
Раз в неделю на деревенской дороге появляется старый жигулёнок с прицепом, на котором установлены пятидесятилитровая бочка и три сорокалитровые фляги. Возвращается машина уже с наполненными ёмкостями. Так супруги Юхановы обеспечивают себя водой, чтобы помыться в бане, приготовить еду, напоить корову и поросят.
«У племянницы здесь же в деревне скважина, возим воду от неё. С детства помню, что у нас и в других домах был водопровод. Пили воду, готовили на ней, использовали в хозяйстве. А потом воды не стало», — сетует жительница деревни Нина Юханова.
По её словам, раньше водокачка принадлежала совхозу, который развалился, как это произошло со многими хозяйствами во время перестройки. Но люди платили за включение и выключение электричества, от которого работал насос. Даже сбросились и купили новый, когда старый сгорел.
Летом 2022 года глава администрации Вознесенского сельсовета Татьяна Шмаль дала команду отключить электроснабжение на водозаборной скважине. Кабель обрезали, оставив жителей без централизованного водоснабжения.
Татьяна Шмаль заявила, что лопатинцы задолжали ресурсоснабжающей организации за электроэнергию несколько миллионов. Узнать конкретно, кому и сколько, не получилось. Шмаль арестована по подозрению в махинациях с землёй и находится в СИЗО.
В деревне Лопатино среди 360-ти сельчан живут и два депутата Вознесенского сельского совета — Марина Гаппель и Лариса Шумакова. Удобно ли им обходиться без воды, выяснить тоже не удалось: у народных избранников нет рабочего телефона. Мобильные секретарь администрации сельсовета давать отказалась.
Теперь многим жителям деревни приходится брать воду из старых колодцев, которых в деревне всего три.
«Каждый день сыну (он у меня в девятом классе) после школы нужно натаскать 25−30 вёдер воды, чтобы вымыть посуду и пол в доме, напоить двух коров. А ещё постирать бельё. В стиральную машину ведром заливаю воду, сижу рядом, слежу, чтобы не произошло сбоя в программе, а иначе машинка зависнет», — рассказывает мама шестерых детей Валентина Кавыршина.
Совсем скоро у женщины появится седьмой ребенок, а значит, воды, чтобы стирать пеленки и купать новорожденного, нужно будет еще больше.
По инициативе Валентины лопатинцы собрали подписи и обратились с письмом к главе Вознесенского сельского совета. Не помогло.
«Постоянно присылали отписки. Однажды пришёл ответ, что в деревне водопровода никогда не было. Хотя, когда люди оформляли дома в собственность, в документах было написано, что он есть. Они же не сами писали, а БТИ. Потом чиновники сказали: “Хотите быть с водой, бурите скважины”. Стоимость одной обойдётся минимум в 200 тыс. рублей. У меня таких денег нет, у многих пенсионеров тоже. Люди готовы установить счётчики и оплачивать потребление воды, пусть она и техническая», — говорит Кавыршина.
Пробили брешь
Летом 2023 года в деревне случился пожар. Загорелся дом на ул. Центральная. Как рассказывает Валентина, пожарные не смогли набрать воду на пирсе у речки Батоишка, так как его никто не чистил. Уехали в Вознесенку, пока возвращались, дом выгорел изнутри и сгорела веранда.
«Хорошо, что колодец рядом. Люди набирали воду, передавали по цепочке и заливали огонь. Если бы работала водокачка, потушить возгорание удалось бы гораздо быстрее, и ущерба было бы меньше», — считает жительница деревни Лопатино.
«Выяснилось, что и водокачка, и колодцы сельсовет уже давно должен был поставить на свой баланс, чтобы обеспечивать людей питьевой водой. Надзорный орган по результатам проверки подал иск в Берёзовский районный суд о признании незаконным бездействие администрации, обязав принять водозаборную скважину и общественные колодцы в муниципальную собственность. Надеемся, это решение поставит точку в борьбе за воду в деревне Лопатино», — говорит сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Красноярском крае Марина Якубенко.
По словам исполняющего полномочия главы администрации Березовского района Александра Крестьянинова, бесхозная скважина будет реанимирована за счёт средств, выделенных по линии пожарной безопасности, и администрация сельсовета должна взять её на баланс.
«Поскольку скважина находится недалеко от дороги, то есть не в санитарной зоне, использовать воду из неё можно только как техническую. Поливать огороды, поить скот, мыть жилище. Пить её нельзя. Глава Вознесенского сельсовета обязан обеспечить жителей питьевой водой. Бесплатный объём составляет 7 литров в сутки на человека. Всё, что выше нормы, оплачивается. Кроме того, мною дано поручение службе заказчика взять пробы воды и в трёх колодцах, расположенных на территории населённого пункта. Если лабораторные анализы подтвердят, что она пригодна для питья, сельсовет тоже должен принять их в собственность, будет содержать и заниматься очисткой», — сказал Александр Крестьянинов.