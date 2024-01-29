В Красноярске отремонтируют фонтан «Молодожёны» рядом с ДК «Правобережный»

В Красноярске отремонтируют фонтан «Молодожёны» на площади перед Дворцом культуры «Правобережный». Об этом сообщили в мэрии города.
Фонтан был построен в 2012 году. Он выполнен в форме корабля, на котором плывут молодожёны. Высота фигур — 2,5 метра.
«В 2023 году фонтан работал, но с проблемами. Сооружение обследовано, составлена проектно-сметная документация. Поиск подрядчиков начнётся в марте. Начальная цена — 14,8 млн рублей», — отметили в администрации.
Работы стартуют, когда позволит погода. Фигуру демонтируют, после ремонта фонтана «молодожёнов» вернут на прежнее место. Ориентировочно, работы должны завершить до осени.
Всего в Красноярске действуют 30 фонтанов, содержащихся за счёт городского бюджета. 28 из них запустят ко Дню Победы.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске после ремонта открыли библиотеку на улице Мичурина.