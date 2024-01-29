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В Красноярске отремонтируют фонтан «Молодожёны» рядом с ДК «Правобережный»

Ремонтные работы продлятся примерно до осени.
фонтан
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске отремонтируют фонтан «Молодожёны» на площади перед Дворцом культуры «Правобережный». Об этом сообщили в мэрии города.

Фонтан был построен в 2012 году. Он выполнен в форме корабля, на котором плывут молодожёны. Высота фигур — 2,5 метра.

«В 2023 году фонтан работал, но с проблемами. Сооружение обследовано, составлена проектно-сметная документация. Поиск подрядчиков начнётся в марте. Начальная цена — 14,8 млн рублей», — отметили в администрации.

Работы стартуют, когда позволит погода. Фигуру демонтируют, после ремонта фонтана «молодожёнов» вернут на прежнее место. Ориентировочно, работы должны завершить до осени.

Всего в Красноярске действуют 30 фонтанов, содержащихся за счёт городского бюджета. 28 из них запустят ко Дню Победы.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске после ремонта открыли библиотеку на улице Мичурина.

ЖКХ