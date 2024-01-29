Аксенов: ямочный ремонт дороги Симферополь — Джанкой будет постоянным

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, постоянный ямочный ремонт дороги Джанкой-Симферополь позволит обеспечить проезжаемость этого участка.
В дальнейшем дорогу передадут в федеральную собственность и расширят.
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Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, постоянный ямочный ремонт дороги Джанкой-Симферополь позволит обеспечить проезжаемость этого участка.
В дальнейшем дорогу передадут в федеральную собственность и расширят.