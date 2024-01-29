Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Аксенов: ямочный ремонт дороги Симферополь — Джанкой будет постоянным

Ямочный ремонт дороги Джанкой — Симферополь будет проводиться на постоянной основе.
rian_5606725.jpg
Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, постоянный ямочный ремонт дороги Джанкой-Симферополь позволит обеспечить проезжаемость этого участка.

В дальнейшем дорогу передадут в федеральную собственность и расширят.