В мэрии Омска ответили на вопрос о паромных и воздушных переправах через Иртыш

В понедельник, 29 января 2024 года, администрация Омска ответила на вопрос некоего Михаила Сурова о планах на воздушное сообщение или паром между берегами Иртыша. Свое сообщение, вероятно шуточное, автор оставил под постом о капитальном ремонте Комсомольского моста и моста имени 60-летия ВЛКСМ, опубликованного 25 января в паблике «Аварийный Омск» соцсети «Вконтакте».