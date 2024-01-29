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В мэрии Омска ответили на вопрос о паромных и воздушных переправах через Иртыш

В понедельник, 29 января 2024 года, администрация Омска ответила на вопрос некоего Михаила Сурова о планах на воздушное сообщение или паром между берегами Иртыша. Свое сообщение, вероятно шуточное, автор оставил под постом о капитальном ремонте Комсомольского моста и моста имени 60-летия ВЛКСМ, опубликованного 25 января в паблике «Аварийный Омск» соцсети «Вконтакте».

Так, в городской администрации отметили, что подобные способы сообщения между берегами не планируются, однако предполагается строительство трех мостов.

«Паромные и воздушные переправы с левого на правый берег Иртыша, и в обратном направлении, не планируются», — заявили в мэрии Омска.

В администрации города также добавили, что генпланом Омска до 2040 года планируется строительство трех мостов — двух через Иртыш и одного через Омь.

Напомним, ранее глава департамента транспорта Омска Вадим Кормилец прокомментировал возможность организации через Иртыш понтонной переправы.