В мэрии Омска ответили на вопрос о паромных и воздушных переправах через Иртыш

Так, в городской администрации отметили, что подобные способы сообщения между берегами не планируются, однако предполагается строительство трех мостов.
«Паромные и воздушные переправы с левого на правый берег Иртыша, и в обратном направлении, не планируются», — заявили в мэрии Омска.
В администрации города также добавили, что генпланом Омска до 2040 года планируется строительство трех мостов — двух через Иртыш и одного через Омь.
Напомним, ранее глава департамента транспорта Омска Вадим Кормилец прокомментировал возможность организации через Иртыш понтонной переправы.