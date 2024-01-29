Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке к 81-й годовщине Сталинградской победы

Глава региона отметил, что подготовка к 2 февраля идет в плановом порядке. В трех населенных пунктах установлены памятные стелы в честь присвоения звания «Рубеж Сталинградской доблести». На прошлой неделе такие знаки открыли в Котельниково и станице Клетской, 30 января памятный знак установят в Серафимовиче.