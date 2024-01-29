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Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке к 81-й годовщине Сталинградской победы

2 февраля в Волгоградской области широко отметят 81-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Мероприятия запланированы также в Москве, Санкт-Петербурге и других российских регионах. Губернатор Андрей Бочаров поручил обеспечить безопасность при подготовке и проведении торжеств.
Источник: Волгоградская правда

Глава региона отметил, что подготовка к 2 февраля идет в плановом порядке. В трех населенных пунктах установлены памятные стелы в честь присвоения звания «Рубеж Сталинградской доблести». На прошлой неделе такие знаки открыли в Котельниково и станице Клетской, 30 января памятный знак установят в Серафимовиче.

На оперативном совещании в понедельник, 29 января, губернатор Андрей Бочаров поручил своим заместителям и главам муниципалитетов предоставить информацию о готовности к проведению основных торжеств по случаю 81-й годовщины Сталинградской победы. Поставлена задача предусмотреть участие в мероприятиях, посвященных Сталинградской победе, фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан Волгоградской области, жителей осажденного Сталинграда с обеспечением их транспортом, медицинским и социальным сопровождением.

Особое внимание уделят участию молодежи в праздничных акциях.

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