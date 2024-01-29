Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке к 81-й годовщине Сталинградской победы

Глава региона отметил, что подготовка к 2 февраля идет в плановом порядке. В трех населенных пунктах установлены памятные стелы в честь присвоения звания «Рубеж Сталинградской доблести». На прошлой неделе такие знаки открыли в Котельниково и станице Клетской, 30 января памятный знак установят в Серафимовиче.
На оперативном совещании в понедельник, 29 января, губернатор Андрей Бочаров поручил своим заместителям и главам муниципалитетов предоставить информацию о готовности к проведению основных торжеств по случаю 81-й годовщины Сталинградской победы. Поставлена задача предусмотреть участие в мероприятиях, посвященных Сталинградской победе, фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан Волгоградской области, жителей осажденного Сталинграда с обеспечением их транспортом, медицинским и социальным сопровождением.
Особое внимание уделят участию молодежи в праздничных акциях.