Арес, Ингварр, Есфирь, Николь. Названы редкие имена казанских детей

За прошедшую неделю, с 22 по 28 января, в Казани родились 226 мальчиков и 191 девочка. Максимальный весь при рождении составил 4 690 граммов, минимальный — 1 100.
Чаще всего казанцы давали своим детям имена Эмир, Амир, Тимур, Мирон, Шамиль, Самир, Карим, Ясмина, Виктория, Айлина, Диляра, Кира, Зарина.
Наиболее редкими стали имена Добрыня, Кир, Добромир, Арес, Святослав, Камаль, Адам, Ингварр, Есфирь, Райкелла, Николь, Ландыш, Эсма, Лилиана, Амэлия.
Также за неделю в городе брак зарегистрировали 148 пар.