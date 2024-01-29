Под Калининградом из-за ремонта на год закроют трассу

«В связи с началом капитального ремонта дороги от Мамоновского шоссе до поселка Голубево с 7 февраля 2024 года и по 7 февраля 2025 будет вводится одностороннее движение. Движение рейсовых автобусов № 143 “г. Калининград (мкр. Прибрежный) — г. Гурьевск”, № 147 “ТЦ Леруа Мерлен — пос. Яблоневка” будет осуществляться согласно прилагаемым схемам», — говорится в сообщении.