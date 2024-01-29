В Перми отменили концерт Алексея Кортнева

ПЕРМЬ, 29 янв — РИА Новости. Концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в одном из баров Перми 26 января не состоялся, сообщил РИА Новости представитель заведения.
Анонс выступления Кортнева был опубликовал в октябре. Решение о проведении концерта раскритиковали в местном канале «Прикамские витязи», в сообщении отмечалось, что «организаторы 100% в курсе насчет политических взглядов господина Кортнева».
«Концерта в баре 26 января не было», — сказал представитель площадки, отказавшись от дальнейших комментариев.
Ранее концерт Кортнева был отменен в Самаре. На сайте группы «Несчастный случай» указано, что в начале февраля концерты коллектива состоятся в Канаде, потом в США.