Власти показали жилье для эвакуированных из дома на Нариманова ростовчан

Губернатор Ростовской области показал, как выглядит жилье для эвакуированных жильцов дома на Нариманова. Соответствующие фотографии Василий Голубев опубликовал в своем ТГ-канале. Он отметил, что в жилье маневренного фонда решила разместиться 31 семья. Всего это 72 человека. Квартиры для них подготовили в Октябрьском районе.
Жильцы дома, которые снимали квартиры у частных лиц, размещены в гостинице. Всего таких восемь человек.
Кроме того, от жильцов аварийного дома поступило 109 заявлений на единовременную выплату из-за утраты имущества первой необходимости.