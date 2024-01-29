Власти показали жилье для эвакуированных из дома на Нариманова ростовчан

Губернатор Ростовской области показал, как выглядит жилье для эвакуированных жильцов дома на Нариманова. Соответствующие фотографии Василий Голубев опубликовал в своем ТГ-канале. Он отметил, что в жилье маневренного фонда решила разместиться 31 семья. Всего это 72 человека. Квартиры для них подготовили в Октябрьском районе.