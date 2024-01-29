Калининградцам разъяснили, как заключить «газовый» договор при непосредственном управлении домом

Для заключения договора выбранный жильцами дома представитель должен направить в «Калининградгазификацию» заявку в письменной форме. Бланк заявки и форму протокола общего собрания можно скачать на официальном сайте АО «Калининградгазификация» www.gaz39.ru в разделе «Техническое обслуживание и ремонт».