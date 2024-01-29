Челябинка рассказала, за что русские любят Таиланд и как там к ним относятся

В Таиланде мы уже отдыхали 5−6 раз. В Челябинске — зима, а там тепло, море, солнце, острова. Раньше была ценовая доступность, то есть можно отдохнуть недорого, при этом уровень сервиса достойный. Тайцы гостеприимные, любят туристов, ну это и понятно. Вкусная еда, дешевые фрукты на любой вкус. Разнообразие во всем, и в природе тоже.