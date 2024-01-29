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Челябинка рассказала, за что русские любят Таиланд и как там к ним относятся

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января, ФедералПресс. Жительница Челябинска поделилась впечатлениями после своих путешествий в Таиланд. Эту страну она посещает чуть ли не каждый год. Чем может похвастаться Королевство белого слона и в чем его минусы, «ФедералПресс» рассказала челябинка Ольга.
Таиланд
Источник: Reuters

В Таиланде мы уже отдыхали 5−6 раз. В Челябинске — зима, а там тепло, море, солнце, острова. Раньше была ценовая доступность, то есть можно отдохнуть недорого, при этом уровень сервиса достойный. Тайцы гостеприимные, любят туристов, ну это и понятно. Вкусная еда, дешевые фрукты на любой вкус. Разнообразие во всем, и в природе тоже.

Никаких кардинальных изменений в плане отдыха не произошло. Возможно, немного уменьшился поток российских туристов из-за СВО. Поэтому в Таиланде закрыли небольшую часть заведений. Но к русским относятся так же хорошо, как и раньше.

Страна может похвастаться климатом, морем, фруктами, едой, не напичканной до безобразия химией, сервисом, качественной медициной и косметикой. Люди просты в общении. Но антинаркотические законы строже, нежели в РФ.

Понравилось, что любые новые локации, новые точки Таиланда везде разные, даже жизнь на островах отличается.

Не понравилось, что местное правительство хочет рассмотреть закон о принятии однополых браков. И так этих гомосексуалистов хватает там.

Конечно, хочется вернуться в Таиланд и продолжить осваивать новые места. Для жизни и отдыха достаточно хороший выбор.

туризм и отдых