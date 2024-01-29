Челябинка рассказала, за что русские любят Таиланд и как там к ним относятся

В Таиланде мы уже отдыхали 5−6 раз. В Челябинске — зима, а там тепло, море, солнце, острова. Раньше была ценовая доступность, то есть можно отдохнуть недорого, при этом уровень сервиса достойный. Тайцы гостеприимные, любят туристов, ну это и понятно. Вкусная еда, дешевые фрукты на любой вкус. Разнообразие во всем, и в природе тоже.
Никаких кардинальных изменений в плане отдыха не произошло. Возможно, немного уменьшился поток российских туристов из-за СВО. Поэтому в Таиланде закрыли небольшую часть заведений. Но к русским относятся так же хорошо, как и раньше.
Страна может похвастаться климатом, морем, фруктами, едой, не напичканной до безобразия химией, сервисом, качественной медициной и косметикой. Люди просты в общении. Но антинаркотические законы строже, нежели в РФ.
Понравилось, что любые новые локации, новые точки Таиланда везде разные, даже жизнь на островах отличается.
Не понравилось, что местное правительство хочет рассмотреть закон о принятии однополых браков. И так этих гомосексуалистов хватает там.
Конечно, хочется вернуться в Таиланд и продолжить осваивать новые места. Для жизни и отдыха достаточно хороший выбор.