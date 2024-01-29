Черти и колобки: приметы в День Антона Перезимника 30 января

При этом нарезать хлеб или тех же колобков было нельзя. Считалось, что так можно накликать чертей, которые украдут счастье и удачу. Они особенно сильно злились на тех, кто делал это с утра. Потому что нечисть только ложилась спать и не хотела бежать за несчастным утренним нарушителем.