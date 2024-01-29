Черти и колобки: приметы в День Антона Перезимника 30 января

В народе же отмечают середину зимы, которой покровительствует Антон Перезимник. Редакция «МК в Питере» собрала самые интересные и необычные приметы этого дня для расширения кругозора читателей.
Сказка о колобке появилась как раз из-за празднования середины зимы. Матери пекли детям колобков, которые символизировали солнце и весну. Поэтому если человек хочет порадовать близкого, то он может повторить старинную традицию и сделать булочку без начинки или со сладким вареньем, которая напомнит, что все проходит, а холод совсем скоро уже уйдет.
При этом нарезать хлеб или тех же колобков было нельзя. Считалось, что так можно накликать чертей, которые украдут счастье и удачу. Они особенно сильно злились на тех, кто делал это с утра. Потому что нечисть только ложилась спать и не хотела бежать за несчастным утренним нарушителем.
Также знахарки не советовали поднимать что-то с земли. Иначе руки прирастали к земле, а значит уже никакой врач не поможет их отодрать от нее. Кроме того, все потерянное 30 января помогало привлечь что-то новое в жизнь, а радостная замена пришла бы совсем скоро. Из-за чего никто по упавшему не горевал.