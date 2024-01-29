Зачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области. Документом, в частности, определены места пересечения административной границы — три автомобильных пункта пропуска и два железнодорожных.
«Это решение расставляет точки над “i” в правовом плане. А с точки зрения организации — вся система была отработана и не особо менялась. Тот, кто бывал на новых территориях, знает, что и выезд носил характер непростой: проверка документов, грузов, багажа, что абсолютно оправдано. Все-таки новые территории находятся в особых условиях, а жизнь наша организована на другом уровне».
Он отметил, что «интеграционные процессы в Запорожской и Херсонской областях и ЛДНР идут в высокой степени» динамично, но до их окончания должно пройти еще немало времени, чтобы все процессы были завершены «по российским параметрам», и это нормально.
«Это мы и по себе можем судить: десять лет Крым в России, но адаптировались к российской жизни, ее формату мы не сразу и во всем», — отметил Горбачев.
В этой связи усиленные меры безопасности, в том числе условия пересечения административной границы с Крымом, должны действовать до окончания СВО, убежден эксперт.
Какие документы нужны для пересечения границы между Крымом и Херсонской областью:
— Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения границы потребуется удостоверение личности, признаваемое в соответствии с международными договорами РФ;
— Гражданам России — действительный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
— Гражданам ДНР и ЛНР без российского гражданства — паспорта республик, для лиц моложе 16 лет — свидетельства о рождении;
— Военнослужащим и правоохранителям — служебные, командировочные удостоверения, боевые распоряжения.