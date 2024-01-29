Зачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска

«Это решение расставляет точки над “i” в правовом плане. А с точки зрения организации — вся система была отработана и не особо менялась. Тот, кто бывал на новых территориях, знает, что и выезд носил характер непростой: проверка документов, грузов, багажа, что абсолютно оправдано. Все-таки новые территории находятся в особых условиях, а жизнь наша организована на другом уровне».