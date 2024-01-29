Кемеровчанка Алина Ащеулова вошла в десятку сильнейших конькобежцев России

Алина набрала 168,62 очка. Девушка занимается конькобежным спортом 18 лет и неоднократно становилась призёром Кубков России и чемпионата России. Тренируется под руководством Виталия Леффлера. Сейчас она готовится к II Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта, которая пройдёт в феврале в Челябинске.