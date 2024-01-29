Кемеровчанка Алина Ащеулова вошла в десятку сильнейших конькобежцев России

Как сообщает администрация г. Кемерово, спортсменка Алина Ащеулова из Кемерова вошла в десятку лучших конькобежцев. На прошедшем в ЛДК «Кузбасс» Чемпионате России она заняла 10 место по сумме спринтерского многоборья.
Алина набрала 168,62 очка. Девушка занимается конькобежным спортом 18 лет и неоднократно становилась призёром Кубков России и чемпионата России. Тренируется под руководством Виталия Леффлера. Сейчас она готовится к II Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта, которая пройдёт в феврале в Челябинске.
Чемпионом России по итогам прошедшего Чемпионата в многоборье в сезоне 2023−2024 среди мужчин стал Руслан Захаров (Московская область, Иркутская область). Серебро завоевал Павел Таран из Москвы, а бронзу — Даниил Найденышев из Москвы.
Титул чемпионки России в многоборье в сезоне 2023−2024 среди женщин завоевала Екатерина Кошелева (Свердловская область). Серебро выиграла Александра Саютина из Москвы, а бронзу — Анастасия Григорьева из Челябинской области.