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Атмосферное давление в Челябинске будет падать на фоне потепления и ожидаемых снегопадов

Атмосферное давление в Челябинске будет падать на фоне потепления и ожидаемых небольших снегопадов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: +6° 8 м/с 81% 753 мм рт. ст. +7°

Так, 29 января в 14 часов в центре города барометры показывают 749 мм ртутного столба при норме 743 мм.

«В течение суток атмосферное давление понизится до 739 мм», — говорится в комментарии синоптиков.

Напомним, в во вторник в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, прогнозируются изморозь, ночью и утром кое-где туманы. Ветер западный с переходом на южный 2−7 м/с. Температура воздуха 30 января ночью минус 13−18, в горах — до 10, при прояснении — до 23 градусов. Завтра днем будет минус 5−10, в низинах — до 13.

Повышение или понижение атмосферного давления на 5−7 мм сказывается на пожилых, людях с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, и молодые люди часто ощущают головные боли, головокружения и дискомфорт при изменении погодных условий. В такие дни повышается риск развития нарушений мозгового кровотока, гипертонических кризов, инфарктов. Метеозависимым рекомендуют придерживаться щадящего режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки. Важно употреблять назначенные лечащим врачом лекарственные препараты.