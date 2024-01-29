Названы самые частые причины смерти узбекистанцев в прошлом году

В прошлом году в Узбекистане умерли 172,8 тыс. граждан, из которых 95 тыс. мужчин и 77,8 тыс. женщин, следует из отчета Агентства статистики при президенте.
Среди умерших 8,8% составили лица моложе трудоспособного возраста, 24,6% — лица трудоспособного возраста и 66,6% — старше трудоспособного возраста.
Основной причиной смертности стали заболевания системы кровообращения — 61,1%. Помимо этого, смерти были вызваны следующими болезнями:
- 10,8% — новообразования;
- 5,5% — болезни органов дыхания;
- 4,8% — несчастные случаи, отравления и травмы;
- 4,1% — болезни органов пищеварения;
- 1,3% — инфекционные и паразитарные болезни;
- 12,4% — другие болезни.
В прошлом году наибольшее количество смертей зафиксировано в Самаркандской — 19 388, в Ферганской — 18 658, Кашкадарьинской областях — 16 424. Самый высокий темп роста смертности зарегистрирован в Навоийской (109,5%), Сырдарьинской областях (109,3%) и Республике Каракалпакстан (105,2%).