Еще 27 жителей Башкирии умерли от коронавируса

За все время пандемии в республике от инфекции скончались 6 147 граждан. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал исполняющий обязанности главы регионального Министерства здравоохранения Роберт Иштуков.
За минувшие 24 часа ковид выявили у 95 жителей Башкирии. С 2020 года было зарегистрировано 402 057 случаев заболевания.
В своем докладе министр отметил, за почти четыре года вылечились от коронавируса 393 832 человека, еще 1 978 граждан в настоящее время страдают от инфекции.