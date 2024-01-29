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Мэр Кемерова рассказал, каким будет новый парк напротив парка Жукова

Проект обещают реализовать до конца лета следующего года.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, как будет выглядеть пока неосвоенная территория парка напротив парка Жукова площадью 91,8 кв. метров.

«Правильным будет сохранить природную уникальность территории, при этом осовременить и превратить в востребованное место отдыха», — поясняет глава города и говорит, какие акценты сделают строители.

Так, подрядчик обязательно укрепит берег и оборудует выход к воде. Он высадит как можно больше деревьев и кустарников, а здоровые хвойные сохранит. В парке появится ландшафтная подсветка и зонирование: площадь поделят на зоны для разных видов отдыха (спортивная, детская площадка, место тишины, амфитеарт).

Новый парк планируют связать с парком Жукова, для чего построят пешеходный мостик через Искитимку. В новом месте будут туалеты и круглосуточное наблюдение, а питание обеспечат мобильные фургоны.

Подрядчик создаст концепцию нового парка, согласует её, а затем до октября 2024 разработает проект. Полностью завершить его власти планируют до конца лета 2025 года.