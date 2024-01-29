Мэр Кемерова рассказал, каким будет новый парк напротив парка Жукова

Так, подрядчик обязательно укрепит берег и оборудует выход к воде. Он высадит как можно больше деревьев и кустарников, а здоровые хвойные сохранит. В парке появится ландшафтная подсветка и зонирование: площадь поделят на зоны для разных видов отдыха (спортивная, детская площадка, место тишины, амфитеарт).